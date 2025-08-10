Kishtwar Encounter: किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने इलाके को घेरा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 10, 2025 09:42 IST2025-08-10T09:40:44+5:302025-08-10T09:42:20+5:30
Kishtwar Encounter: अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पहाड़ी जिले के दूल इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था।
Kishtwar Encounter: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पर्वतीय जिले के दूल इलाके में तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को देखते ही कम से कम दो छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना की ‘व्हाइट नाइट कोर’ ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुठभेड़ की पुष्टि की। उसने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सतर्क जवानों ने एक अभियान चलाया और रविवार तड़के उनका आतंकवादियों से आमना सामना हुआ तथा दोनों के बीच गोलीबारी हुई। सेना ने कहा कि अभियान जारी है।
#WATCH | Indian Army troops launched an anti-terror operation in the general area of Dul in Kishtwar, Jammu and Kashmir— ANI (@ANI) August 10, 2025
Gunfire exchanged. Operation under progress: White Knight Corps, Indian Army
(Visuals deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) pic.twitter.com/4FigXgH3g7