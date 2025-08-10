Kishtwar Encounter: किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने इलाके को घेरा

August 10, 2025

Kishtwar Encounter: अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पहाड़ी जिले के दूल इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था।

Kishtwar Encounter: किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने इलाके को घेरा

Kishtwar Encounter: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पर्वतीय जिले के दूल इलाके में तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को देखते ही कम से कम दो छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना की ‘व्हाइट नाइट कोर’ ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुठभेड़ की पुष्टि की। उसने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सतर्क जवानों ने एक अभियान चलाया और रविवार तड़के उनका आतंकवादियों से आमना सामना हुआ तथा दोनों के बीच गोलीबारी हुई। सेना ने कहा कि अभियान जारी है। 

