Jammu and Kashmir: उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में CRPF इंस्पेक्टर शहीद, जानें मामला

उधमपुर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान घायल हुए सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह की मौत हो गई। सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त गश्ती पार्टी पर चील, डुडु इलाके में घात लगाकर हमला किया गया। आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की और भाग गए। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस एक्शन में है और सर्च जारी है। वहीं, घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा, "केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक संयुक्त गश्ती दल पर आज उधमपुर जिले के चील, डुडु इलाके में आतंकवादियों की भारी गोलीबारी हुई। ऑपरेशन में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह की जान चली गई।"

One #CRPF Inspector Kuldeep Singh (Veergati) killed in action in Cheel area of #Ramanagar under dudu PS of #Udhampur. He was leading joint #CASO of @crpfindia & @JmuKmrPolice SOG. Terrorist fired on them and ran away. Team of @Whiteknight_IA@JmuKmrPolice and @crpfindia is in… pic.twitter.com/53OIgabFLS