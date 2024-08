Jammua And Kashmir Assembly Election 2024: BJP ने एक बार फिर 15 नामों की लिस्ट की जारी, जानें किन उम्मीदवारों पर लगी अंतिम मुहर..

Highlights Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: भाजपा की दूसरी लिस्ट आई सामने Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: इन 15 नामों पर लगी मुहर Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की सहमति

Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: भाजपा ने एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूची जारी कर दी है। हालांकि, इस सूची में सिर्फ 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इस बार की जो संशोधित सूची सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि पहले चरण के 15 नामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से संबंधित पहली 44 उम्मीदवारों की पहली सूची भाजपा ने आज सुबह 10 बजे जारी की थी। लेकिन, कुछ घंटों में इसे वापस लेते हुए कहा गया कि जल्द नई सूची जारी होगी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर सोमवार को भाजपा में बड़ा ड्रामा हुआ। इसमें बीजेपी की ओर से पहले 44 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई। लेकिन, चंद घंटों बाद ही पता चला कि पार्टी ने लिस्ट वापस ले ली। इस सूचना के थोड़ी देर बाद ही एक और लिस्ट जारी कर दी गई।

भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज 3 घंटे पहले 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, लेकिन बड़े नेताओं के नाम ना होने की वजह से इसे पार्टी की ओर से वापिस ले लिया था। अब एक बार संशोधित सूची जारी की।

सूची में बड़े बदलाव का कारण बीते 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने सोमवार सुबह 10 बजे जो लिस्ट जारी की थी, उसमें 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता के नाम ना होने के कारण 2 घंटे बाद यानी 12 बजे पहली सूची को होल्ड पर डाल दिया है। इनके अलावा जम्मू-कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच तीन चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर, 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 का है। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है।

ये हैं वो 15 उम्मीदवार, जिनपर भाजपा की चुनाव समिति की लगी अंतिम मुहर

पाम्पोर से इंजी. सैयद शौकत गयूर अंद्राबी

राजपोरा से अर्शीद भट्ट

शोपियॉ विधानसभा सीट से जावेद अहमद कादरी

अन्नतनागपश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी

अन्नतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत

श्रीगुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ

शानगुस अन्नतनाग पूर्व से वीर सराफ

इन्दरवल से तारिक कीन

किश्तवाड़ से शगुन परिहार

पाडेर-नागसेनी से सुनील शर्मा

भदरवाह से दलीप सिंह परिहार

डोडा से गजय सिंह राणा

डोडा पश्चिम से शक्ति राज परिहार

रामबाण से राकेश ठाकुर

बनिहाल से सलीम भट्ट

