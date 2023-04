जम्मू-कश्मीर: आतंकी हमले के वक्त इफ्तार के लिए फल ले जा रहा था सेना का ट्रक; शोक में डूबे गांव वाले, नहीं मनाएंगे ईद

Highlights आतंकियों ने ट्रक पर हमला कर दिया जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के पांच जवान शहीद हो गए ग्रामीणों ने फैसला किया कि वह शनिवार को ईद नहीं मनाएंगे गुरुवार को दोपहर तीन बजे के करीब पुछं में आतंकी हमला हुआ।

श्रीनगर: आज 22 अप्रैल को एक ओर जहां पूरा देश ईद-उल-फितर का त्योहार मना रहा है, वहीं जम्मू-कश्मीर के पुंछ के एक गांव में लोगों ने ईद मनाने से इनकार कर दिया है।

गांव वालों ने ये फैसला पुंछ में हुए सेना ट्रक पर आतंकी हमले के बाद लिया है। दरअसल, गुरुवार 20 अप्रैल को घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के ट्रक पर अचानक हमला कर दिया। इस हादसे में पांच जवानों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद न सिर्फ पुंछ बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, सेना का ट्रक सांगियोट में शाम को आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी के लिए फल और अन्य सामान ले कर जा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रक बालाकोट में स्थित राष्ट्रीय राइफल्स के बसूनी मुख्यालय से सामग्री ले जाता था।

