जाले विधानसभा सीटः कांग्रेस ने पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के पौत्र ऋषि मिश्रा को बनाया उम्मीदवार, भाजपा के जीवेश मिश्रा से टक्कर

Highlights कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने मिश्रा के नाम पर मुहर लगाई। एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होने का समर्थन किया था। कांग्रेस अब तक 49 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले के जाले निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के पौत्र ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने मिश्रा के नाम पर मुहर लगाई। कांग्रेस अब तक 49 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने बृहस्पतिवार देर रात 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। पहले ऐसी खबरें थीं कि पार्टी जाले से मोहम्मद नौशाद को टिकट दे सकती है, जिनके मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे।

हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सीईसी ने इस सीट से ऋषि मिश्रा के नाम का अनुमोदन किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर उस्मानी को टिकट दिया था जिसके कारण विवाद खड़ा हुआ था क्योंकि उस्मानी ने एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होने का कथित तौर पर समर्थन किया था।

माना जाता है कि उस चुनाव में उस्मानी को मिले टिकट से पैदा हुए विवाद के कारण मिथिलांचल की कुछ सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। जाले से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जीवेश मिश्रा विधायक हैं जो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी हैं। वह एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं।

