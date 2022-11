हिमंत बिस्वा सरमा पर हमलावर हुए जयराम रमेश, कहा- असम के मुख्यमंत्री को लगता है कि...

Highlights जयराम रमेश ने हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधा। सरमा 2015 में कांग्रेस से भाजपा में चले गए थे। सरमा अक्सर अपनी पूर्व पार्टी और उसके नेताओं, विशेष रूप से राहुल गांधी को निशाना बनाते रहे हैं।

गुवाहाटी: असमकांग्रेस ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में पदयात्रा निकाली। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपनी पूर्व पार्टी को लात मारने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधा। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के प्रमुख भूपेन बोरा ने हजई जिले में मार्च का वीडियो साझा किया और कहा, "आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता, यह बदलाव से बेहतर होता है।"

बोरा के वीडियो को साझा करते हुए रमेश ने रविवार को लिखा, "असम के मुख्यमंत्री और भुवनेश्वर कलिता जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जिस पार्टी ने उन्हें बनाया है, उसे लात मारकर जीवन बेहतर हो जाता है।" बता दें कि सरमा 2015 में कांग्रेस से भाजपा में चले गए थे। सरमा अक्सर अपनी पूर्व पार्टी और उसके नेताओं, विशेष रूप से राहुल गांधी को निशाना बनाते रहे हैं।

Some like Assam CM and Bhubaneswar Kalita think life becomes better kicking the party that made them https://t.co/T29VIi8BRL