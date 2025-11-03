अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 50 को रौंदा, 12 की मौत और 10 घायल, वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 3, 2025 15:49 IST2025-11-03T15:48:56+5:302025-11-03T15:49:16+5:30
जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और दस से ज्यादा घायल हुए।
जयपुरः राजस्थान में जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हुए। अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और 50 लोग को रौंद दिया। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में ट्रॉले की चपेट में आई कारों में से एक चला रहे सुरिंदर ने कहा कि ट्रक लोहा मंडी की तरफ से आ रहा था। ट्रक पूरी रफ्तार में था, ड्राइवर पूरी तरह नशे में था और उसने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को रौंद दिया। मेरी कार खड़ी थी और मैं कार के अंदर था। जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने यह जानकारी दी।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan | A trolley overturned in Loha Mandi under Harmada Police Station area. 10 casualties reported so far. Further details awaited. Visuals from the spot. https://t.co/9fD5ZGewA4pic.twitter.com/40WIDpmvbJ— ANI (@ANI) November 3, 2025
उन्होंने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रक ने अनेक वाहनों को टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे पर शोक जताते हुए संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan | Surinder, who was driving one of the cars hit by the trolley in the Harmada PS area accident, says, "The truck was coming from the Loha Mandi side. The truck was at full speed, the driver was completely drunk, and trampled everyone in its path. My car… https://t.co/teM60wZKr2pic.twitter.com/frgYY3H2eB— ANI (@ANI) November 3, 2025
#WATCH | Jaipur, Rajasthan | A trolley overturned in Loha Mandi under Harmada Police Station area. 10 casualties reported so far. Further details awaited. Visuals from the spot. https://t.co/teM60wZKr2pic.twitter.com/KPr0kylDKP— ANI (@ANI) November 3, 2025