अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 50 को रौंदा, 12 की मौत और 10 घायल, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 3, 2025 15:49 IST2025-11-03T15:48:56+5:302025-11-03T15:49:16+5:30

जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और दस से ज्यादा घायल हुए।

जयपुरः राजस्थान में जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हुए। अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और 50 लोग को रौंद दिया। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में ट्रॉले की चपेट में आई कारों में से एक चला रहे सुरिंदर ने कहा कि ट्रक लोहा मंडी की तरफ से आ रहा था। ट्रक पूरी रफ्तार में था, ड्राइवर पूरी तरह नशे में था और उसने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को रौंद दिया। मेरी कार खड़ी थी और मैं कार के अंदर था। जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रक ने अनेक वाहनों को टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे पर शोक जताते हुए संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

