"जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो बॉडीगार्ड रखने का क्या औचित्य है?" बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का वीडियो वायरल

एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, उसमें बिहार के डिप्टी सीएम किसी से फोन पर यह शिकायत करते हुए दिख रहे हैं कि अगर बॉडीगार्ड हथियार नहीं चला सकता तो उसे रखने का क्या फायदा है।

पटना: बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा अपने बॉडीगार्ड को कैमरे के सामने हथियार न चला पाने के लिए डांटने के बाद विवादों में घिर गए हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, उसमें बिहार के डिप्टी सीएम किसी से फोन पर यह शिकायत करते हुए दिख रहे हैं कि अगर बॉडीगार्ड हथियार नहीं चला सकता तो उसे रखने का क्या फायदा है। जब वह ये बातें कह रहे होते हैं, तो एक गार्ड हाथ में राइफल लिए उनकी गाड़ी के बाहर खड़ा दिख रहा है।

यह घटना तब हुई जब बिहार के खोरियारी गांव में राजद समर्थकों ने शनिवार को सिन्हा की कार को घेर लिया और उस पर पत्थर और चप्पलें फेंकीं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें "मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए भी सुना गया। सिन्हा की इस बात के लिए भी आलोचना हो रही है कि उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी कार को रोकेंगे और उस पर पत्थर और चप्पलें फेंकेंगे, उनके सीने पर बुलडोजर चला दिया जाएगा।

सिन्हा ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "ये आरजेडी के गुंडे हैं। सत्ता में एनडीए आ रही है इसलिए इनके सीने पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडे मुझे गांव में नहीं जाने दे रहे हैं। विजय सिन्हा जीतने वाले हैं। इन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं डालने दिया। इनकी गुंडागर्दी देखिए। ये खोरियारी गांव के बूथ नंबर 404 और 405 हैं।"

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

चुनाव आयोग ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025

बिहार चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, बीजेपी के सम्राट चौधरी और मंगल पांडे, और जेडीयू के श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी शामिल हैं। 

तेजस्वी के बड़े भाई, तेज प्रताप यादव, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, भी गुरुवार को चुनाव मैदान में थे। बिहार चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण मंगलवार, 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

