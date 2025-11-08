"जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो बॉडीगार्ड रखने का क्या औचित्य है?" बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का वीडियो वायरल

Highlights बॉडीगार्ड को कैमरे के सामने हथियार न चला पाने के लिए डांटने के बाद विवादों में घिरे सिन्हा वीडियो में एक गार्ड हाथ में राइफल लिए उनकी गाड़ी के बाहर खड़ा दिख रहा है राजद समर्थकों ने शनिवार को सिन्हा की कार को घेरा और उस पर पत्थर और चप्पलें फेंकीं

पटना: बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा अपने बॉडीगार्ड को कैमरे के सामने हथियार न चला पाने के लिए डांटने के बाद विवादों में घिर गए हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, उसमें बिहार के डिप्टी सीएम किसी से फोन पर यह शिकायत करते हुए दिख रहे हैं कि अगर बॉडीगार्ड हथियार नहीं चला सकता तो उसे रखने का क्या फायदा है। जब वह ये बातें कह रहे होते हैं, तो एक गार्ड हाथ में राइफल लिए उनकी गाड़ी के बाहर खड़ा दिख रहा है।

यह घटना तब हुई जब बिहार के खोरियारी गांव में राजद समर्थकों ने शनिवार को सिन्हा की कार को घेर लिया और उस पर पत्थर और चप्पलें फेंकीं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें "मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए भी सुना गया। सिन्हा की इस बात के लिए भी आलोचना हो रही है कि उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी कार को रोकेंगे और उस पर पत्थर और चप्पलें फेंकेंगे, उनके सीने पर बुलडोजर चला दिया जाएगा।

सिन्हा ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "ये आरजेडी के गुंडे हैं। सत्ता में एनडीए आ रही है इसलिए इनके सीने पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडे मुझे गांव में नहीं जाने दे रहे हैं। विजय सिन्हा जीतने वाले हैं। इन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं डालने दिया। इनकी गुंडागर्दी देखिए। ये खोरियारी गांव के बूथ नंबर 404 और 405 हैं।"

#WATCH | Deputy CM and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha says, "These are the goons of RJD. Satta mein aa rahi hai NDA isliye inke chhati pe bulldozer chalega. The goons are not letting me visit the village. Vijay Sinha is going to win...They turned…"

चुनाव आयोग ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

बिहार चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, बीजेपी के सम्राट चौधरी और मंगल पांडे, और जेडीयू के श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी शामिल हैं।

तेजस्वी के बड़े भाई, तेज प्रताप यादव, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, भी गुरुवार को चुनाव मैदान में थे। बिहार चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण मंगलवार, 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

