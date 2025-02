"कांग्रेस से 'सबका साथ, सबका विकास' की उम्मीद करना बहुत बड़ी भूल होगी", राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के मॉडल में परिवार पहले सबसे ऊपर है अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हर चीज में तुष्टिकरण था उन्होंने कहा, हमारा मॉडल तुष्टिकरण पर नहीं, बल्कि संतुष्टि पर केंद्रित है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए राज्यसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "सबका साथ, सबका विकास सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस से इसकी उम्मीद करना बहुत बड़ी भूल है।"

राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस से 'सबका साथ, सबका विकास' की उम्मीद करना बहुत बड़ी भूल होगी। यह उनकी सोच से परे है और यह उनके रोडमैप के अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि पूरी पार्टी केवल एक परिवार के लिए समर्पित है।" कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "कांग्रेस के मॉडल में परिवार पहले सबसे ऊपर है। कांग्रेस के कार्यकाल में हर चीज में तुष्टिकरण था। यह उनकी राजनीति करने का तरीका था।"

Speaking in Rajya Sabha, PM Modi says, "Expecting 'Sabka Saath, Sabka Vikas' from Congress will be a huge mistake. It is beyond their thinking and it also doesn't suit their roadmap because the whole party is dedicated only to one family."