'इसे स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए': अखिलेश यादव का महाकुंभ पर 11 डुबकी लगाकर यूपी सरकार पर निशाना

Highlights सपा प्रमुख के अनुसार, महाकुंभ की व्यवस्थाएँ असंतोषजनक थीं उन्होंने कहा, सरकार में बैठे लोगों को इस आयोजन को खेल आयोजन नहीं बनाना चाहिए अखिलेश यादव ने "लोगों के कल्याण के लिए प्रतिज्ञा" ली

Maha Kumbh 2025: समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अखिलेश यादव ने रविवार को चल रहे महाकुंभ के बीच पवित्र संगम में डुबकी लगाई। सपा प्रमुख के अनुसार, महाकुंभ की व्यवस्थाएँ असंतोषजनक थीं, और इस आयोजन का उपयोग नकारात्मक या विभाजनकारी राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

एएनआई ने अखिलेश यादव के हवाले से कहा, "लोग अपनी व्यक्तिगत आस्था के साथ यहाँ आते हैं। मैंने 11 पवित्र डुबकी लगाईं। विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है... जिस दिन मैंने हरिद्वार में डुबकी लगाई - वह दिन एक उत्सव था। आज, मुझे पवित्र डुबकी लगाने का अवसर मिला।"

महाकुंभ के प्रबंधन पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ''मैंने देखा है कि अलग-अलग जगहों से बुजुर्ग लोग आ रहे हैं - इस तरह का प्रबंधन होना चाहिए था कि किसी को कोई परेशानी न हो।'' साथ ही, सपा प्रमुख ने जोर देकर कहा, ''सरकार में बैठे लोगों को इस आयोजन को खेल आयोजन नहीं बनाना चाहिए।''

#WATCH | #MahaKumbh2025, Prayagraj | Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "People come here with their personal faith. I took 11 holy dips. There is no place for divisive and negative politics... The day I took a dip at Haridwar - that day was a festival. Today, I got the…