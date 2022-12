यह मोदी सरकार नहीं, अंबानी और अडानी की सरकार है, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बोले

Highlights उन्होंने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुसलमान किया जा रहा है उन्होंने कहा, पूरा देश जानता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, अंबानी अडानी की सरकार है उन्होंने किसान और छोटे व्यापारियों के लिए कहा कि अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है

नई दिल्ली: दिल्ली में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। शनिवार शाम को राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह मोदी सरकार नहीं, बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुसलमान किया जा रहा है। आज डिग्रीधारी युवा पकौड़े बेच रहे हैं।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, पूरा देश जानता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, अंबानी अडानी की सरकार है। मैं 2,800 किमी चला, मुझे कहीं भी नफरत या हिंसा नहीं दिखी मगर मैं जब भी न्यूज चैनल खोलता हूं तो हमेशा नफरत-हिंसा दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर लेकर जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पर आपका ध्यान गलती से भी नहीं चला जाए।

उन्होंने किसान और छोटे व्यापारियों के लिए कहा कि अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो वो किसान और छोटे व्यापारी दे सकते हैं क्योंकि ये देश में लाखों हैं। ये लोग 24 घंटे लगे रहते हैं। इनके लिए बैंक के दरवाजे बंद रहते हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ आसानी से दे दिया जाता है मगर ये(किसान और छोटे व्यापारी) बैंक के सामने जाते हैं तो इनको धकेलकर निकला दिया जाता है

Delhi | It is not Narendra Modi's government. It is Ambani and Adani government. Hindu-Muslim is being done to divert attention from the real issues. Today degree holder youths are selling 'pakoras': Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/7JV2FPmBs1