छठ पर्व पर घर जाने की नहीं होगी टेंशन, बिना तत्काल टिकट के सेम डेट पर ऐसे बुक करें कन्फर्म टिकट

IRCTC Ticket Booking: त्योहारी सीजन में भारतीय रेल से हजारों लोगों का सफर काफी बढ़ जाता है। खासकर बिहार जाने वाले यात्रियों का, जो छठ के समय अपने घरों की ओर लौटते हैं। जिन भी यात्रियों को छठ पूजा के लिए घर जाना है उनके लिए रेलवे से टिकट बुक कराने की अब बिल्कुल भी देरी नहीं होगी न कोई समस्या। दरअसल, IRCTC की वेबसाइट एक विकल्प भी प्रदान करता है जिससे यात्री तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना उसी दिन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।

जो यात्री ऑफ़लाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पसंद करते हैं, उनके लिए उसी दिन यात्रा के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटर पर जाना कभी-कभी बेहतर साबित हो सकता है। हालाँकि, आप IRCTC की वेबसाइट या उसके ऐप का उपयोग करके उसी दिन यात्रा के लिए अपना टिकट बुक कर सकते हैं, बशर्ते टिकट उपलब्ध हों।

तत्काल सेवा का उपयोग किए बिना उसी दिन ट्रेन टिकट कैसे बुक करें

1- www.irctc.co.in पर जाएँ और अपने IRCTC यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।

2- अपने प्रस्थान और आगमन स्टेशन, यात्रा की तारीख दर्ज करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

3- आपके चुने हुए रूट के लिए उपलब्ध सभी ट्रेनों की एक सूची दिखाई देगी।

4- रूट और समय देखने के लिए, सूची में ट्रेन के नाम पर क्लिक करें। किराया देखने के लिए, श्रेणी के प्रकार (जैसे, स्लीपर, 3AC, 2AC) पर क्लिक करें। दिखाया गया किराया एक वयस्क यात्री के लिए है और इसमें IRCTC सेवा शुल्क शामिल है।

5- सीट की उपलब्धता देखने के लिए अपनी पसंदीदा ट्रेन में श्रेणी के प्रकार पर क्लिक करें।

7- बुकिंग के लिए ट्रेन चुनने के लिए, उपलब्धता अनुभाग के अंतर्गत "अभी बुक करें" पर क्लिक करें।

अगर आप कोई अन्य ट्रेन चुनना चाहते हैं, तो "रीसेट" पर क्लिक करें और फिर से चुनें।

8- आरक्षण पृष्ठ पर, पुष्टि करें कि ट्रेन का नाम और स्टेशन सही हैं।

9- यात्री का नाम, आयु, लिंग और बर्थ वरीयता दर्ज करें।

10- अगर यात्री वरिष्ठ नागरिक है (पुरुषों के लिए 60 वर्ष और उससे अधिक, महिलाओं के लिए 58 वर्ष और उससे अधिक), तो वरिष्ठ नागरिक रियायत का लाभ उठाने के लिए बॉक्स पर टिक करें - पुरुषों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 50%।

11- आगे बढ़ने के लिए "भुगतान करें" पर क्लिक करें, आपको बैंक के सुरक्षित भुगतान पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

12- भुगतान विकल्प के अंतर्गत, ड्रॉपडाउन सूची से अपना भुगतान मोड और बैंक चुनें।

13- वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान वैध आयु प्रमाण पत्र साथ रखना होगा।

14- स्क्रीन पर प्रदर्शित अपने टिकट विवरण, किराया और उपलब्धता की समीक्षा करें।

15- भुगतान सफल होने के बाद, आपका ई-टिकट जनरेट हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं, या यात्रा के दौरान एक वैध पहचान पत्र के साथ डिजिटल टिकट साथ रख सकते हैं।

