VIDEO: अजमेर के अस्पताल में कथित दुर्व्यवहार के चलते इंटर्न डॉक्टर ने बुजुर्ग मरीज को '10 मिनट' तक लगातार मारे थप्पड़, सबकुछ कैमरे में हुआ रिकॉर्ड
By रुस्तम राणा | Updated: October 12, 2025 17:07 IST2025-10-12T17:04:20+5:302025-10-12T17:07:18+5:30
सीसीटीवी कैमरे में सुबह 11:09 बजे कैद हुई यह घटना शनिवार को सामने आई और सोशल मीडिया यूजर्स में इसे लेकर काफी आक्रोश है।
Viral Video: अजमेर के जेएलएन अस्पताल में शुक्रवार सुबह एक परेशान करने वाली घटना सामने आई, जब एक महिला इंटर्न डॉक्टर ने एक बुजुर्ग मरीज को बार-बार थप्पड़ और लात-घूंसों से पीटा। सीसीटीवी कैमरे में सुबह 11:09 बजे कैद हुई यह घटना शनिवार को सामने आई और सोशल मीडिया यूजर्स में इसे लेकर काफी आक्रोश है।
यह झड़प तब शुरू हुई जब नेत्र ओपीडी से बाहर निकलते समय एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का कंधा गलती से इंटर्न डॉक्टर से टकरा गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि यह टक्कर अनजाने में हुई थी, क्योंकि गलियारे में तेज़ हलचल के कारण ऐसा हुआ। घटना मामूली होने के बावजूद, इंटर्न डॉक्टर ने ओपीडी गेट के पास बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर दिया, फिर उसकी कमीज़ पकड़कर उसे हॉल में घसीटते हुए हमला जारी रखा।
सुरक्षा गार्डों और अस्पताल के कर्मचारियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, और बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन डॉक्टर ने अपना हमला जारी रखा। आसपास खड़े लोगों और अन्य मरीज़ों ने भी हिंसा को रोकने की असफल कोशिश की।
अजमेर के सरकारी अस्पताल में एक बुजुर्ग का कंधा गलती से महिला डॉक्टर से टकरा गया तो महिला डॉक्टर ने बुजुर्ग को 10 मिनट तक बीच अस्पताल में थप्पड़ मारे !!— Swaroop Rajpurohit (@royalswaroop13) October 11, 2025
चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी कर्मचारियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें !!@GajendraKhimsarpic.twitter.com/fMG6Ts8v9g
घटना के बाद, अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे और उप-अधीक्षक डॉ. अमित यादव ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट माँगी है और दो जाँच समितियाँ गठित की गई हैं। हालाँकि, विवादास्पद रूप से, जाँचकर्ताओं ने बुजुर्ग पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया है।
इंटर्न डॉक्टरों के संघ ने शिकायत दर्ज कराई है कि बुज़ुर्ग व्यक्ति ने अनुचित व्यवहार किया और इंटर्न ने आत्मरक्षा में ऐसा किया। ज़िला कलेक्टर लोक बंधु ने पुष्टि की है कि जाँच चल रही है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल समारिया ने बताया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हो गई है, हालाँकि किसी भी पक्ष ने हमले के संबंध में आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है।