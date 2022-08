उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तानी आतंकी, सेना ने मार गिराया, जारी किया वीडियो

Highlights भारतीय सेना ने साझा किया है घुसपैठ की कोशिश का वीडियो तीनों आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया गया 25 अगस्त को सुबह लगभग 8.45 बजे हुई घटना

उरी: जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश का एक वीडियो भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है। सेना के अधिकारियों के अनुसार, तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गुरुवार, 25 अगस्त को उरी सेक्टर के कमलकोट इलाके में मदियान नानक चौकी के पास भारत में घुसने का प्रयास किया। हालांकि इन आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया सूचना भारतीय सेना को पहले ही मिल गई थी इसलिए सुरक्षाबल सतर्क थे। सेना ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों द्वारा आतंकियों की मौजूदगी का पता लगाया। इसके बाद भारतीय जवानों ने घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया।

#WATCH | Pakistani terrorists were trying to infiltrate into India from Uri sector on Aug 25. The terrorists were detected by electronic surveillance gadgets after specific intelligence inputs were received. 3 terrorists were eliminated by alert Army troops: Indian Army officials pic.twitter.com/ObsQ4eXQy5