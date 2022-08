Congress Infaltion Protest: राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस सांसद हिरासत में, पुलिस पर लगाया घसीटने और मारने का आरोप

Highlights कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला था। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया है। इस बीच राहुल गांधी ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए है।

Congress Infaltion Protest: महंगाई के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते हुए जा रहे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह और गौरव गोगोई समेत तमाम सांसदों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इन लोगों को बस में बैठा दिया गया है।

Delhi | Several Congress MPs including Rahul Gandhi and Shashi Tharoor detained by police during a protest against the Central government on price rise and unemployment pic.twitter.com/9mgMktUK52