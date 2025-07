इंडिगो विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से गोवा जा रही थी फ्लाइट; पायलट ने भेजा ‘PAN PAN PAN’ का संदेश

Indigo Emergency Landing: दिल्ली से गोवा उड़ान भरने वाले इंडिगो विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो उड़ान 6E 6271 के पायलट ने मुंबई हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग से पहले "पैन पैन पैन" कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब इंडिगो का विमान भुवनेश्वर से लगभग 100 समुद्री मील उत्तर में उड़ान भर रहा था।

जानकारी के अनुसार, "पायलट ने इंजन नंबर 1 में खराबी के कारण 'पैन पैन पैन' (एक आपातकालीन संदेश जो जानलेवा नहीं होने का संकेत देता है) घोषित किया।" बाद में, एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि "तकनीकी खराबी" के कारण विमान को मुंबई की ओर मोड़ना पड़ा।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से कहा, "दिल्ली-गोवा मार्ग पर चल रही इंडिगो की उड़ान 6E-6271 के लिए पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि एक इंजन फेल होने के कारण इसे मुंबई की ओर मोड़ दिया गया था।"

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, "16 जुलाई को दिल्ली से मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गोवा के लिए उड़ान भरते समय उड़ान 6E 6271 में तकनीकी खराबी का पता चला। प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, विमान को मोड़ दिया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पर उतारा गया।"

प्रवक्ता ने कहा, "हालांकि विमान का संचालन फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक जाँच और रखरखाव किया जाएगा, यात्रा पूरी करने के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है, जो जल्द ही ग्राहकों को लेकर रवाना होगा।"

एक अलग बयान में, मुंबई हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने कहा, "तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली-गोवा उड़ान के मार्ग परिवर्तन के बाद, 16 जुलाई 2025 को रात 11:35 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई (सीएसएमआईए) में पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। उड़ान रात 11:52 बजे सुरक्षित रूप से उतर गई। रात 11:57 बजे पूर्ण आपातकाल की स्थिति वापस ले ली गई।"

