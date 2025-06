कोच्चि से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान को मिली बस से उड़ाने की धमकी, नागपुर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Flight Bomb Threat: मस्कट से कोच्चि होकर दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इस फ्लाइट की डॉ. बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट संख्या 6ई -2706 बताई जा रही है. इस विमान में 180 यात्री होने की जानकारी मिली है. नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान के सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को बाहर निकल गया।

#WATCH | An IndiGo flight 6E 2706 from Muscat - Kochi - Delhi made an emergency landing at Nagpur airport after a bomb threat was received. All passengers have been deboarded, investigation is underway, nothing suspicious has been found so far.



Visuals from Nagpur airport in… https://t.co/QQax2PkdN2pic.twitter.com/ANzfaJzm2U