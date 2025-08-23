भारत का पहला मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक आएगा, 6G पर ‘तेजी से काम’ चल रहा है: पीएम मोदी
By रुस्तम राणा | Updated: August 23, 2025 21:12 IST2025-08-23T21:12:59+5:302025-08-23T21:12:59+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 50-60 साल पहले ही सेमीकंडक्टर निर्माण शुरू कर सकता था, लेकिन दशकों तक यह अवसर गँवा दिया गया।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर कारखाने स्थापित हो रहे हैं और 2025 के अंत तक देश में पहली घरेलू निर्मित चिप बाज़ार में आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 'मेड इन इंडिया' 6G नेटवर्क विकसित करने पर भी तेज़ी से काम चल रहा है।
मोदी ने कहा कि भारत 50-60 साल पहले ही सेमीकंडक्टर निर्माण शुरू कर सकता था, लेकिन दशकों तक यह अवसर गँवा दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब इस स्थिति को बदल दिया है, नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं और चिप उत्पादन शुरू होने वाला है, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फ़ोरम में कहा, "हम मेड इन इंडिया 6G पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर निर्माण भारत में 50-60 साल पहले शुरू हो सकता था, लेकिन भारत उसमें भी चूक गया और आने वाले कई सालों तक यही स्थिति बनी रही। आज हमने इस स्थिति को बदल दिया है। सेमीकंडक्टर से जुड़े कारखाने भारत में लगने लगे हैं। इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाज़ार में आ जाएगी।"
#WATCH | Delhi: Addressing ET World Leaders Forum 2025, PM Narendra Modi says, "...Semiconductor-related factories have started coming up in India. By the end of this year, the first Made in India chip will come in the market."— ANI (@ANI) August 23, 2025
"We are working rapidly on Made in India 6G. We all… pic.twitter.com/WZIjH4nHay