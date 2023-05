अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग, सैटेलाइट NVS-01 को पृथ्वी की कक्षा में इसरो ने किया स्थापित, भारत की 'स्वदेशी जीपीएस' NAVIC के लिए बेहद अहम

By भाषा | Published: May 29, 2023 11:52 AM

इसरो की ओर से नेविगेशन सेटेलाइट एनवीएस-01 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से जीएसएलवी-एफ12 के जरिए अंतरिक्ष में निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया।

