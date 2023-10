Bihar train accident: पटरी से उतरी आनंद विहार टर्मिनल-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, कई ट्रेनें हुई रद्द, इन ट्रेनों का हुआ डायवर्जन, देखें लिस्ट

Highlights हादसा बुधवार की रात बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन पर हुआ। यह स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) दानापुर डिवीजन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है।

बक्सर: आनंद विहार टर्मिनल-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन को नियंत्रित किया है। हादसा बुधवार की रात बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन पर हुआ। यह स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) दानापुर डिवीजन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है।

#WATCH | Bihar: Visuals from the Raghunathpur station in Buxar, where 21 coaches of the North East Express train derailed last night



Restoration work is underway. pic.twitter.com/xcbXyA2MyG