भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच ईंधन को लेकर आया बड़ा अपडेट, इंडियल ऑयल कंपनियों ने कही ये बात

India-Pakistan Tensions: भारतीय सेना और पाकिस्तान के बीच चल रहे हवाई हमले से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के हर हमले को भारतीय सेना नाकाम कर रही है और देश में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबंध है। इस बीच, जंग जैसे हालातों को देखते हुए आम जनता चिंतित है। ऐसे में ईंधन की जरूरी आपूर्ति को लेकर कई लोगों के मन में आशंका है।

इस बीच, सरकारी तेल विपणन दिग्गज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने नागरिकों को पूरे देश में निर्बाध ईंधन उपलब्धता का आश्वासन दिया है।

दोनों कंपनियों ने लोगों से घबराहट में खरीदारी न करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर दिया कि पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति श्रृंखलाएं पूरे देश में पूरी तरह चालू हैं।

देश की सबसे बड़ी ईंधन खुदरा विक्रेता इंडियन ऑयल ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया।

X पर एक पोस्ट में, देश की सबसे बड़ी ईंधन खुदरा विक्रेता इंडियन ऑयल ने कहा, "इंडियन ऑयल आपको आश्वस्त करना चाहता है कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता है। हमारी आपूर्ति श्रृंखलाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, और सभी खुदरा दुकानों में पर्याप्त ईंधन और LPG है।”

भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल विपणन फर्म BPCL ने यह भी कहा कि उसके ईंधन स्टेशन और LPG वितरक सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

कंपनी ने कहा, "शांत रहकर और अनावश्यक भीड़भाड़ से बचकर, हम सभी के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।"

Indian Oil Corp Ltd says, "Indian Oil has ample fuel stocks across the country and our supply lines are operating smoothly. There is no need for panic buying -fuel and LPG are readily available at all our outlets." pic.twitter.com/hvWymHBMB1