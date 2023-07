आईटीओ बैराज के जाम गेट खोलने के लिए नौसेना की टीम ने संभाला मोर्चा, दोषारोपण की राजनीति भी जारी

Highlights आईटीओ बैराज के जाम गेट खोलने के लिए नौसेना की मदद ली जा रही है विशेषज्ञ टीम और गोताखोर पानी में उतरकर बंद पड़े 4 गेट खोलने के लिए जुटे 20 घंटे की मशक्कत के बाद एक गेट खोलने में कामयाब हुई थी सेनी की टीम

नई दिल्ली: राजधानी में यमुना नदी का जल स्तर, जिससे दिल्ली दो दिनों से अधिक समय तक जलमग्न रही, धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। यमुना के पानी से दिल्ली के कई इलाके डूब चुके हैं। पानी को निकालने के सबसे जरूरी है कि आईटीओ बैराज के 5 जाम गेट खोल दिए जाएं जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिले। लेकिन सालों से बंद पड़े ये गेट इतने जाम हो चुके थे कि लाख कोशिशों के बाद भी सेना की टीम केवल एक गेट खोल पाई।

अब बाकि गेट खोलने के लिए नौसेना की मदद ली जा रही है। नौसेना की विशेषज्ञ टीम और गोताखोर पानी में उतरकर बंद पड़े 4 गेट खोलने की जुगत में जुट गए हैं। जितनी जल्दी यह टीम बंद पड़े 4 गेट खोलने में सफल होगी उतनी जल्दी जल्दी दिल्ली को राहत मिलेगी। इससे पहले लगातार 20 घंटे की मशक्कत के बाद एक गेट खोलने में कामयाब हुई सेनी की टीम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद दिया।

