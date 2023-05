इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान के हालत पर रख रही है पैनी नजर

Highlights भारतीय सेना के रक्षा सूत्र ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल पाकिस्तान के हालात पर वहां की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को खान को रेंजर्स द्वारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर से गिरफ्तार किया गया

नई दिल्ली:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने पाकिस्तान सेना के मुख्यालय पर धावा बोल दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी से उपजे हालातों पर भारतीय सेना कड़ी नजर बनाए हुए है।

भारतीय सेना के रक्षा सूत्र ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल पाकिस्तान के हालात पर वहां की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को प्रकाशित हुई पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को रेंजर्स द्वारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के बाहर से गिरफ्तार किया गया है।

इमरान खान को अर्धसैनिक बलों ने उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मौजूद थे। पाकिस्तान रेजर्स खान को गिरफ्तार करने के बाद एक वैन में वहां से ले गए। इसके बाद खान के समर्थकों ने रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर धावा बोल दिया। इससे एक दिन पहले ही 70 वर्षीय खान ने देश की सेना पर कथित तौर पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

पाकिस्तान की सेना ने एक दिन पहले ही आरोप लगाया था कि खान खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की वरिष्ठ नेता शिरीन मजारी के अनुसार, लाहौर से संघीय राजधानी इस्लामाबाद आए पार्टी अध्यक्ष खान अदालत में एक बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजर रहे थे, तभी रेंजर्स ने कांच की खिड़की को तोड़ दिया और वकीलों एवं खान के सुरक्षा कर्मचारियों की पिटाई करने के बाद उन्हें (खान को) गिरफ्तार कर लिया।

टीवी फुटेज में रेंजर्स खान को कॉलर से पकड़कर ले जाते और उन्हें एक जेल वाहन में बैठाते हुए दिखे। रेंजर्स, गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं और आमतौर पर सेना से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों द्वारा निर्देशित होते हैं।

