उज्बेकिस्तान में सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत, कांग्रेस ने गांबिया से जोड़ा लिंक, भाजपा ने किया पलटवार

Highlights भारत में निर्मित खांसी की दवाई से जुड़ी उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत गुरुवार को एक राजनीतिक विवाद में बदल गई। कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार को भारत को दुनिया के लिए फार्मेसी होने का दावा करना बंद करना चाहिए। अमित मालवीय ने कहा कि गांबिया में बच्चों की मौत का भारतीय खांसी की दवाई से कोई लेना-देना नहीं है।

नई दिल्ली: भारत में निर्मित खांसी की दवाई से जुड़ी उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत गुरुवार को एक राजनीतिक विवाद में बदल गई। इसी क्रम में कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार को भारत को दुनिया के लिए फार्मेसी होने का दावा करना बंद करना चाहिए। वहीं, कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि मोदी के प्रति अपनी नफरत से कांग्रेस ने उज्बेकिस्तान की मौतों को गांबिया में हुई मौतों से जोड़ दिया, जबकि गांबिया मामले में खांसी की दवाई को बाद में ठीक घोषित कर दिया गया।

Made in India cough syrups seem to be deadly. First it was the deaths of 70 kids in Gambia & now it is that of 18 children in Uzbekistan. Modi Sarkar must stop boasting about India being a pharmacy to the world & take strictest action.

उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा ट्वीट करते हुए कहा था, "मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा लगता है। पहले गांबिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है। मोदी सरकार को भारत के बारे में शेखी बघारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।" इसपर जवाब देते हुए भाजपा के अमित मालवीय ने जवाब दिया और कहा कि गांबिया में बच्चों की मौत का भारतीय खांसी की दवाई से कोई लेना-देना नहीं है।

The death of children in Gambia had nothing to do with the consumption of cough syrup made in India. That has been clarified by the Gambian authorities and DCGI, both. But blinded in its hate for Modi, Congress continues to deride India and its entrepreneurial spirit. Shameful… https://t.co/BKVQw5qskI