WATCH: फ्रांस में भारतीय समुदाय ने हाथ में तिरंगा लिए पीएम मोदी किया जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री ने भी किया नमस्कार

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय फ्रांस यात्रा के लिए गुरुवार को पेरिस पहुंच चुके हैं यहां एक होटल के बाहर प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया पीएम मोदी आज रात 11 बजे प्रतिष्ठित ला सीन म्यूजिकल में एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे

पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय फ्रांस यात्रा के लिए गुरुवार को पेरिस पहुंच चुके हैं। यहां एक होटल के बाहर प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां एकत्र हुए। उनके हाथों में तिरंगा था और वह भारत माता की जय के नारों के साथ प्रधामंत्री का स्वागत करते दिखाई दिए। बदले में पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया।

साथ ही उन्होंने हाथ मिलाकर भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी आज भारतीय समयानुसार रात करीब 11 बजे प्रतिष्ठित ला सीन म्यूजिकल में एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस के साथ रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आधिकारिक यात्रा पर पेरिस पहुंचे हैं।

VIDEO | PM Modi receives a warm welcome by the members of Indian diaspora as he arrives at his hotel in Paris, France. pic.twitter.com/yI9rJYV0zK