इंडियन बैंक ने नई भर्ती में तीन माह से अधिक गर्भवती महिलाओं को अस्थायी रूप से अयोग्य माना, दिल्ली महिला आयोग ने जारी किया नोटिस, लिखी रिजर्व बैंक को चिट्ठी

Highlights इंडियन बैंक ने उन महिलाओं को सेवा से अयोग्य माना है, जो तीन महीने से अधिक की गर्भवती हों दिल्ली महिला आयोग ने इसकी सख्त आलोचना करते हुए लैंगिक भेदभाव की पॉलिसी बताया इस मामले में आयोग ने बैंक को नोटिस जारी किया और साथ में रिजर्व बैंक को भी चिट्ठी लिखी

दिल्ली: देश की प्रमुख बैंकिंग सेवा प्रदाता इंडियन बैंक ने एक सर्कुलर जारी करते हुए उन महिलाओं को सेवा से अयोग्य माना है, जो तीन महीने से अधिक गर्भवती हों, बैंक के सर्कुलर के मुताबिक ऐसी महिलाओं को नौकरी शुरू करने से पहले बैंक के पास फिटनेस सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।

इस मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सख्ती दिखाते हुए इस बैंक की लैंगिक भेदभाव पॉलिसी बताया और इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए बैंक की शिकायत की है।

We have issued Notice to Indian Bank for their rule denying joining to pregnant women terming them ‘medically unfit’. Earlier SBI also had to withdraw similar rule after DCW Notice. Also written to RBI now requesting them to fix accountability against misogynistic rules by Banks! pic.twitter.com/ODHWgh3Eg9