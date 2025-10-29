India-China: भारत-चीन के बीच सैन्य वार्ता शुरू, पूर्वी लद्दाख की शांति पर फोकस

India-China: भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक और उच्चस्तरीय वार्ता आयोजित की। चीनी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि 25 अक्टूबर को सीमा के भारतीय हिस्से में मोल्डो-चुशूल बिंदु पर कोर कमांडर स्तर की 23वें दौर की वार्ता आयोजित की गई।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “दोनों पक्षों ने चीन-भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से के प्रबंधन के बारे में सक्रियता से और विस्तृत संवाद किया।”

बैठक को लेकर भारतीय अधिकारियों की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निर्णय के अनुसार संचार व संवाद बनाए रखने का फैसला लिया है।

Web Title: Indian and Chinese armies discuss the situation in eastern Ladakh