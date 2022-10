भारत के ऊपर से गुजर रहे ईरानी विमान में बम का अलर्ट! चीन जा रहा था प्लेन, सूचना मिलते ही भारतीय वायुसेना हुई अलर्ट, जानिए पूरा मामला

Highlights चीन जाने वाली एक फ्लाइट में बम होने की खबर सामने आई थी। बम की खबर मिलते ही यह प्लेन दिल्ली एयरबेस पर उतरना चाहता था। बम की खबर मिलते ही यह प्लेन दिल्ली एयरबेस पर उतरना चाहता था।

New Delhi: ईरान की एक फ्लाइट में बम मिलने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह फ्लाइट भारतीय वायुक्षेत्र में है और इसे दिल्ली उतरने की इजाजत नहीं दी गई है।

इस बात की जानकारी मिलते ही भारतीय वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। यही नहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वायुसेना ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से दो सुखोई विमान फ्लाइट को उसके पीछे लगा दिया है।

जानकारी के अनुसार, प्लेन में बम होने की खबर मिलते ही एयरक्रॉफ्ट ने दिल्ली एयरबेस पर उतरने की इजाजत मांगी थी, लेकिन यहां से उसे लैंडिग की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना को अलर्ट कर दो सुखोई विमानों को तैयार कर दिया गया था।

‘Bomb threat’ onboard Iranian passenger jet over Indian airspace, with final destination in China, triggers alert, IAF jets scrambled. The passenger jet is now moving towards China. Security agencies monitoring the plane: Sources pic.twitter.com/5Up2fHURxW