Ind vs Pak Highlights VIDEO: भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया, टीम इंडिया की लगातार 5वीं जीत, हरमनप्रीत के 2 गोल...

Highlights Ind vs Pak Highlights: भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया Asian Champions Trophy Hockey: टीम इंडिया की लगातार 5वीं जीत, हरमनप्रीत के 2 गोल

India vs Pakistan Hockey Highlights: गत चैंपियन भारत ने अपना अपराजेय अभियान जारी रखते हुए शनिवार को यहां चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की यह छह टीमों के राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं जीत है।

Captain Harmanpreet gets us 🔙 in the game 🔥 Harmanpreet led the Indian attack from the front with 2️⃣ beautiful penalty corner conversions which gave the #MenInBlue a well-deserved lead 💪 Watch the intense clash LIVE on #SonyLIV 📲 pic.twitter.com/VINOMUPqbR

पाकिस्तान ने अहमद नदीम (8वें मिनट) के गोल से बढ़त हासिल की लेकिन हरमनप्रीत सिंह (13वें और 19वें मिनट) ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को जीत दिलाई। इस मैच से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ने अंतिम चार के लिए क्वालीफाई कर लिया था। राउंड रॉबिन प्रारूप से शीर्ष चार टीमें 16 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी जबकि फाइनल 17 सितंबर को होगा।

Captain Harmanpreet Singh leads Team India to yet another famous victory against Pakistan. 🥳💪🏻



2️⃣ penalty corners scored in the first half were enough to win this game after Pakistan took the lead in the game in Q1.



Next up Semi Final on Monday. More details to follow.… pic.twitter.com/NWpH5si6aT