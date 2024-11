India vs China Hockey Final: ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम पर पैसों की बारिश?, प्रत्येक खिलाड़ी को 1000000 रुपये

Highlights राजगीर हॉकी स्टेडियम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपये मिलेंगे। बाकी सहयोगी स्टाफ को पांच-पांच लाख रुपये मिलेंगे। भारतीय महिला टीम के सभी मैच खचाखच भरे स्टेडियम में हुए।

India vs China Hockey Final:बिहार सरकार ने बुधवार को यहां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपये का पुरस्कार देने का फैसला किया। भारत ने फाइनल में मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-0 से हराया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को टूर्नामेंट के दौरान राजगीर हॉकी स्टेडियम में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपये मिलेंगे।’’ मुख्य कोच हरेंद्र सिंह और उनके सहयोगी स्टाफ को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा।

𝘽𝙝𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙆𝙞 𝙎𝙝𝙚𝙧𝙣𝙞𝙮𝙖𝙣 𝘿𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚 𝘼𝙜𝙖𝙞𝙣! 👑🔥🏑



The Indian Women’s Hockey Team creates history by defending their title at the Bihar Women’s Asian Champions Trophy Rajgir 2024! 🌟🇮🇳



Back-to-back glory! 🏆 Our Sherniyan have showcased their dominance,… pic.twitter.com/RUcjvuketh— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 20, 2024

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इसके अलावा मुख्य कोच हरेंद्र सिंह को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया जबकि बाकी सहयोगी स्टाफ को पांच-पांच लाख रुपये मिलेंगे।’’ कई वर्षों के बाद बिहार में शीर्ष स्तरीय हॉकी मुकाबले खेले गए और भारतीय महिला टीम के सभी मैच खचाखच भरे स्टेडियम में हुए।

A huge congratulations to the Indian Women's Hockey Team for their fantastic victory in the Women's Asian Champions Trophy 2024.



The unwavering commitment, hard work, and exceptional skills of the our women hockey players have made the nation proud. Special kudos to Deepika for… pic.twitter.com/wglRF4XB3f — Udhay (@Udhaystalin) November 20, 2024

👏 Big recognition for excellence!

The Bihar Government has announced cash awards of ₹10 Lakhs each for the incredible players, ₹10 Lakhs for the chief coach, and ₹5 Lakhs for the dedicated support staff! A well-deserved appreciation for the hard work, determination, and… pic.twitter.com/8Xlnz9lDQO— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 20, 2024

‘गोल्डन गर्ल’ दीपिका के टूर्नामेंट में 11वें गोल की मदद से भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1 . 0 से हराकर महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब बरकरार रखा । पिछले साल रांची में और 2016 में सिंगापुर में यह खिताब जीत चुकी भारतीय टीम ने जबर्दस्त तालमेल और संयम का परिचय देते हुए चीन को हाशिये पर रखा ।

🏆🎉 Big news from Hockey India! 🎉🏆



In recognition of their stellar performance, Hockey India has announced a reward of Rs 3 lakh for each player and Rs 1.5 lakh for every support staff member of the victorious team at the Bihar Women's Asian Champions Trophy Rajgir 2024!



A… pic.twitter.com/lseOtMUoGG — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 20, 2024

पहला हाफ गोलरहित रहने के बाद दूसरे हाफ के पहले ही मिनट में भारत को मिले पेनल्टी कॉर्नर पर दीपिका ने गोल करके खचाखच भरे बिहार खेल यूनिवर्सिटी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में उत्साह का संचार कर दिया । दूसरे हाफ के पहले ही मिनट में भारत को लालरेम्सियामी ने पेनल्टी कॉर्नर दिलाया ।

🎉 What a performance! Deepika has been unstoppable at the Bihar Women’s Asian Champions Trophy 2024, earning the Player of the Match and finishing as the top scorer! 🏑🔥 Her dedication and skill are shining bright, leading the charge for the team.

Let's keep the momentum… pic.twitter.com/PCrW75K7cX — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 20, 2024

इस पर पहला शॉट चूक गया लेकिन गेंद सर्कल के भीतर ही थी और नवनीत की स्टिक से डिफ्लैक्ट होकर दीपिका के पास पहुंची जिसने शानदार फ्लिक से उसे गोल के भीतर डाला । भारत के पास तीसरे क्वार्टर में ही बढत दुगुनी करने का सुनहरा मौका था लेकिन 42वें मिनट में मिले पेनल्टी स्ट्रोक पर दीपिका का शॉट चीन की गोलकीपर ने दाहिनी ओर डाइव लगाकर बचा लिया ।

🏆 Back-to-Back Champions! 🇮🇳🔥



Team India has once again proven their mettle with an unbeatable run in the Women’s Asian Champions Trophy 2024! After the heartbreak of the Olympic Qualifiers earlier this year, our girls have bounced back with unparalleled resilience and… pic.twitter.com/9QtBM9VTqP — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 20, 2024

भारत को चौथे क्वार्टर में भी एक पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन वैरिएशन का कोई नतीजा नहीं निकला । इससे पहले चीन ने शुरुआती मिनट से गेंद पर नियंत्रण के मामले दबदबा बनाये रखा । पहले हाफ में हालांकि भारतीय टीम आठ बार चीन के सर्कल में घुसी और चीनी टीम पांच बार ही हमले बोल सकी लेकिन उसने भारतीय खिलाड़ियों को गेंद आसानी से नहीं लेने दी ।

वहीं भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर फिनिशंग टच के लिये जूझते रहे । जापान के खिलाफ सेमीफाइनल में 16 पेनल्टी कॉर्नर में से एक भी तब्दील नहीं कर सकी भारतीय टीम की कमजोरी फाइनल में पहले 30 मिनट में फिर देखने को मिली जब उसे मिले चार पेनल्टी कॉर्नर बेकार गए । भारत के पास चौथे मिनट में गोल करने का मौका था जब सुनेलिटा टोप्पो दाहिने फ्लैंक से अकेले गेंद लेकर आगे बढ़ी।

लेकिन उनके प्रयास को चीन की गोलकीपर ने नाकाम कर दिया । दूसरे क्वार्टर में तीसरे ही मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन तान झिंझुयांग के शॉट को भारतीय गोलकीपर बिछू देवी ने दाहिने ओर डाइव लगाकर बचाया और रिबाउंड पर भी गोल नहीं होने दिया । इस बीच भारत को 20वें से 21वें मिनट के भीतर मिले चार पेनल्टी कॉर्नर बेकार गए ।

पहले पर दीपिका का शॉट गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गया जबकि दूसरा गोलकीपर ने और तीसरा डिफेंडर ने बचाया । चौथे पेनल्टी कॉर्नर पर वैरिएशन भी असफल रहा । चीन को 23वें मिनट में दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन गोल नहीं हो सका । ब्रेक से तीन मिनट पहले भारत के पास खाता खोलने का मौका था लेकिन लालरेम्सियामी के पास पर शर्मिला का शॉट बार से टकराकर निकल गया । तीसरे स्थान के मुकाबले में जापान ने मलेशिया को 4 . 1 से हराया ।

