ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने नागरिकों को शुक्रवार से निकालेगा भारत

नई दिल्ली: ईरान में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत शुक्रवार से वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालना शुरू करेगा। न्यूज़ एजेंसी एएनआई सूत्रों के मुताबिक, ईरान में बदलते हालात को देखते हुए, विदेश मंत्रालय उन भारतीय नागरिकों की वापसी को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है जो भारत लौटना चाहते हैं। सूत्रों ने बताया कि निकाले जाने वाले लोगों का पहला बैच कल तक एयरलिफ्ट किया जा सकता है।

शुरुआती ग्रुप में शामिल लोगों को सुबह 8 बजे तक तैयार रहने को कहा गया है। निकालने की तैयारियां चल रही हैं, और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज़ तैयार रखें। अधिकारी यात्रियों की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, जबकि भारत और ईरान दोनों देशों में संबंधित अधिकारियों से ज़रूरी मंज़ूरी ली जा रही है।

