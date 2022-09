VIDEO: भारत ने अल्पसंख्यक अधिकारों पर पाकिस्तान की बोलती बंद की, कहा- ये विडंबना है कि इस्लामाबाद इसके बारे में कर रहा बात

Highlights भारत के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक के संयुक्त सचिव श्रीनिवास गोटरू ने कहा कि यह विडंबना ही है कि इस्लामाबाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहा है। गोटरू ने कहा कि सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदियों को पाकिस्तान में अपने अधिकारों का गंभीर उल्लंघन झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे।

न्यूयॉर्क: भारत के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक के संयुक्त सचिव श्रीनिवास गोटरू ने बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अल्पसंख्यकों और कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह विडंबना ही है कि इस्लामाबाद, जिसने "अल्पसंख्यकों के अधिकारों का घोर उल्लंघन" किया है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहा है।

अल्पसंख्यकों पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक में बोलते हुए गोटरू ने कहा, "यह विडंबना ही है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहा है। जिस देश ने अपने उसी शर्मनाक रिकॉर्ड को छिपाने के लिए अपना डेटा प्रकाशित करना भी बंद कर दिया है, यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने इस विषय को भी उठाया है। इसका अल्पसंख्यक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन करने का एक लंबा इतिहास रहा है जिसे दुनिया ने कभी देखा है।"

गोटरू ने कहा कि सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदियों को पाकिस्तान में अपने अधिकारों का गंभीर उल्लंघन झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हजारों महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को अपहरण, जबरन विवाह और अभिसरण का शिकार बनाया गया है।

#IndiaAtUN



📺Watch: Mr. Srinivas Gotru, Joint Secretary (UNES) speak at the @UN High-Level Meeting on the Rights of Minorities @MEAIndiapic.twitter.com/ikhvQB96Oj