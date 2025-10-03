ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने F-16 और J-17 लड़ाकू विमानों समेत पाकिस्तान के 10 विमान मार गिराए, IAF प्रमुख का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अमेरिका निर्मित एफ-16 और चीनी जे-17 सहित 10 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया।

सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के हमले के दौरान पाकिस्तान के रडार, कमांड सेंटर, रनवे, हैंगर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान एक सी-130 श्रेणी का विमान और संभवतः एक उच्च-मूल्य वाला निगरानी विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, "जहां तक ​​पाकिस्तान के नुकसान का सवाल है...हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया है...इन हमलों के कारण कम से कम चार स्थानों पर रडार, दो स्थानों पर कमान और नियंत्रण केंद्र, दो स्थानों पर रनवे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, फिर तीन अलग-अलग स्टेशनों में उनके तीन हैंगर क्षतिग्रस्त हो गए हैं...हमारे पास एक सी-130 श्रेणी के विमान के संकेत हैं...और कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान, संभवतः एफ-16, क्योंकि वह स्थान एफ-16 था और उस समय जो कुछ भी रखरखाव के अधीन था, वह हुआ।"

उन्होंने कहा, "इसके साथ ही, एक एसएएम प्रणाली को नष्ट कर दिया गया है...हमारे पास एक लंबी दूरी के हमले का स्पष्ट सबूत है, जिसके बारे में मैंने 300 किलोमीटर से अधिक की बात की थी, जो या तो एईडब्ल्यूएंडसी या एक महत्वपूर्ण विमान था, इसके साथ ही एफ-16 और जेएफ 17 श्रेणी के पांच उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमान भी थे, यही हमारी प्रणाली हमें बताती है।"

वायुसेना प्रमुख ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे को "मनोहर कहानियां" करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने पाकिस्तान को उस स्थिति में ला दिया है जहाँ पड़ोसी देश ने "युद्धविराम" की माँग की। एयर चीफ मार्शल सिंह ने भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

एयर चीफ मार्शल सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जब इस्लामाबाद ने युद्धविराम के लिए नई दिल्ली से संपर्क किया, तो एक परिपक्व राष्ट्र के रूप में भारत ने शत्रुता समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए थे।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, "मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से हमारे पश्चिमी पड़ोसी के साथ तीन या चार दिनों तक संघर्ष चला, वह एक सबक है जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। यह एक ऐसा युद्ध था जो बहुत स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था और इसे बिना लंबा खींचे शीघ्रता से समाप्त कर दिया गया।"

उन्होंने आगे कहा, "हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दो युद्ध चल रहे हैं, लेकिन उन्हें समाप्त करने पर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन हम उन्हें उस स्थिति तक पहुँचा सकते हैं जहाँ वे युद्धविराम की माँग करें, शत्रुता समाप्त करने की माँग करें, और हमने एक राष्ट्र के रूप में उन शत्रुताओं को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि हमारे अपने उद्देश्य पूरे हो गए थे। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो दुनिया को हमसे सीखने की ज़रूरत है, और मैंने यह पहले भी कहा है।"

एयर चीफ मार्शल सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) ने दुश्मन के इलाके में गहराई तक वार किया और यह इतिहास में दर्ज होगा कि भारतीय सेना ने 300 किलोमीटर से ज़्यादा की सबसे लंबी मारक क्षमता हासिल की।

भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए, वायुसेना प्रमुख ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने साबित कर दिया कि हम 'अचूक', 'अभेद्य' और 'सटीक' हैं। तीनों सेनाओं ने इस मिशन की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।"

गौरतलब है कि भारत ने 6 और 7 मई की मध्यरात्रि को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया।

जब पाकिस्तान ने ड्रोन के ज़रिए भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों पर हमला किया और भारी नुकसान पहुँचाया। 10 मई को, पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया और युद्धविराम का अनुरोध किया।

