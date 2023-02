भारत ने तुर्की भेजा 30 बेड वाला आर्मी फील्ड हॉस्पिटल, वायुसेना का C17 जहाज 45 सदस्यीय मेडिकल टीम के साथ हुआ रवाना

नई दिल्ली: भारत ने 30 बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए तुर्की में एक आर्मी फील्ड हॉस्पिटल भेजा है। इसका पहला घटक भारतीय वायुसेना के सी17 45 सदस्यीय मेडिकल टीम के साथ रवाना हुआ है, जिसमें क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ और सर्जन शामिल हैं। एक्स-रे मशीन, वेंटिलेटर, ओटी और अन्य उपकरण भी हैं।

India dispatches an Indian Army field hospital to Turkey to establish 30 bedded medical facility. Its first component has left on IAF';s C17 with a 45-member medical team,incl critical care specialists & surgeons. Also has X-ray machine, ventilators, OT & other equipment: MEA Spox pic.twitter.com/fxt5LkB7qO