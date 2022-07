कोरोना संक्रमण के नए मामलों में मामूली गिरावट, सामने आए 21411 नए केस, सक्रिय मामले 1.50 लाख के पार

Highlights 4,31,92,379 लोगों की कुल रिकवरी हो गई है। देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,50,100 हुआ। पिछले 24 घंटों में 20,726 लोग डिस्चार्ज हुए।

नई दिल्ली: भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 21,411 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 4,38,68,476 हो गई है। इस बीच कोविड-19 से 67 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 5 लाख 25 हजार 997 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 20,726 लोग डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद कुल रिकवरी का आंकड़ा 4,31,92,379 दर्ज किया गया।

#COVID19 | India reports 21,411 fresh cases, 20,726 recoveries and 67 deaths in the last 24 hours.



Active cases 1,50,100

Daily positivity rate 4.46% pic.twitter.com/jxr8ep9utB