देश में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामले, 24 घंटों में 21880 नए केस, एक्टिव केस 1.50 लाख के करीब

Highlights देश में कोरोना के अभी भी 4,38,47,065 कुल मामले मौजूद। कोरोना से कुल 5,25,930 लोगों की मौत हुई है। 2,01,30,97,819 का कुल वैक्सीनेशन हो चुका है।

नई दिल्ली: भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 21,880 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 4,38,47,065 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 60 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अब कुल मौतों का आंकड़ा 5 लाख 25 हजार 930 हो गया है। वहीं, अब तक 21,219 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 4,31,71,653 की कुल रिकवरी हो चुकी है।

India records 21,880 new Covid19 cases and 60 deaths in the last 24 hours; Active cases at 1,49,482 pic.twitter.com/HCE6x3uNiW