India Pakistan Conflict: पहलगाम में निर्दोष लोगों से 'धर्म' पूछकर हत्या की, राजनाथ सिंह बोले-हमने आतंकवादियों को 'कर्म' देखकर मारा, छाती पर चोट, देखें वीडियो

India Pakistan Conflict: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर हमला बोला। सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों से उनका 'धर्म' पूछकर उनकी हत्या की। उसके बाद आपने जो जवाब दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। हमने आतंकवादियों को उनके 'कर्म' देखकर मारा। उन्होंने निर्दोष लोगों को उनके 'धर्म' को देखकर मारा, यह पाकिस्तान का 'कर्म' था। हमने उनके 'कर्म' को देखकर उनका सफाया किया, यह हमारा 'भारतीय धर्म' है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को यह स्पष्ट कर दिया है कि वे खुद को कहीं भी सुरक्षित न समझें। वे अब भारतीय सशस्त्र बलों के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है कि हमारे बलों का निशाना अचूक है। जब वे निशाना साधते हैं, तो उसे बनाए रखने का काम दुश्मनों पर छोड़ देते हैं।

