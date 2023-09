INDIA Mumbai meet: 19 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति और 14 सदस्यीय महत्वपूर्ण समिति गठित, जानें किन-किन को शामिल किया, देखें

Highlights समन्वय समिति ही गठबंधन की सर्वोच्च इकाई के रूप में काम करेगी। ललन सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान को भी शामिल किया गया है। माकपा से कोई एक नेता बाद में इस समिति में शामिल होंगे।

INDIA Mumbai meet: विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) ने गठबंधन की सर्वोच्च ईकाई के रूप में शुक्रवार को 14 सदस्यीय एक महत्वपूर्ण समिति गठित की जिसमें कई दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं।

INDIA alliance's Coordination Committee and Election Strategy Committee: 1. KC Venugopal, INC 2. Sharad Pawar, NCP 3. TR Baalu, DMK 4. Hemant Soren, JMM 5. Sanjay Raut, SS 6. Tejasvi Yadav, RJD 7. Abhishek Banerjee, TMC 8. Raghav Chaddha, AAP 9. Javed Ali Khan, SP 10. Lallan…

इसके साथ ही 19 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति, सोशल मीडिया से संबंधित 12 सदस्यीय कार्य समूह, मीडिया के लिए 19 सदस्यीय कार्यसमूह और शोध के लिए 11 सदस्यीय समूह गठित किया है। समन्वय समिति ही गठबंधन की सर्वोच्च इकाई के रूप में काम करेगी।

INDIA alliance's Working Group for Media: 1. Jairam Ramesh, INC 2. Manoj Jha, RJD 3. Arvind Sawant, SS 4. Jitendra Ahwad, NCP 5. Raghav Chadha, AAP 6. Rajiv Ranjan, JD(U) 7. Pranjal, CPM 8. Ashish Yadav, SP 9. Supriyo Bhattacharya, JMM 10. Alok Kumar, JMM 11. Manish Kumar, JD(U)…

इस समिति में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, द्रमुक नेता टी आर बालू, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती शामिल हैं।

INDIA alliance's Working Group for Research:



1. Amitabh Dubey, INC

2. Subodh Mehta, RJD

3. Priyanka Chaturvedi, SS

4. Vandana Chavan, NCP

5. KC Tyagi, JD(U)

6. Sudivya Kumar Sonu, JMM

7. Jasmine Shah, AAP

8. Alok Ranjan, SP

9. Imran Nabi Dar, NC

10. Aditya, PDP

11. TMC (to give…