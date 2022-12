PoK दौरे को लेकर भारत ने OIC चीफ पर साधा निशाना, विदेश मंत्रालय ने कही ये बात

Highlights विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित मामलों में ओआईसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बागची ने कहा कि ओआईसी और उसके महासचिव द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल देने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की यात्रा और उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। ताहा के पीओके के दौरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित मामलों में ओआईसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

बागची ने कहा, "मैं दोहराता हूं कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित मामलों में ओआईसी का कोई अधिकार नहीं है, जो भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। ओआईसी और उसके महासचिव द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल देने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम-बहुल देशों के 57 सदस्यीय समूह पर निशाना साधते हुए कहा कि ओआईसी पहले ही सांप्रदायिक, पक्षपातपूर्ण और मुद्दों पर तथ्यात्मक रूप से गलत दृष्टिकोण अपनाकर अपनी विश्वसनीयता खो चुका है।

