दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना भारत तो सिब्बल ने चीन संग की भारत की GDP की तुलना, पेश किए आंकड़े

Highlights भारत की आबादी 2050 तक बढ़कर 166.8 करोड़ होने की उम्मीद है चीन की जनसंख्या घटकर 131.7 करोड़ हो सकती है वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सबसे धीमी दर से बढ़ रही है, जो 2020 में एक प्रतिशत से कम हो गई है

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी बढ़कर 142.86 करोड़ हो गई है और वह चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है. संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या 'डैशबोर्ड' (मंच) के अनुसार, चीन की आबादी 142.57 करोड़ है. ऐसे में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारत की आबादी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि देश अपने पड़ोसी मुल्क से सिर्फ आबादी में आगे है.

उन्होंने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "भारत चीन से आगे जनसंख्या: भारत- 142.86 करोड़, चीन- 142.57 करोड़. अन्य संकेतक (2021)

विश्व बैंक डेटा: सकल घरेलू उत्पाद चीन: 17.73 खरब डॉलर, भारत: 3.18 खरब डॉलर, बेरोजगारी: चीन: 4.8 प्रतिशत, भारत: 7.7 प्रतिशत. वार्षिक मुद्रास्फीति (उपभोक्ता कीमतें): चीन: 1 प्रतिशत, भारत: 5.1 प्रतिशत. इसके बारे में सोचें!"

India ahead of China

Population :

India 1428 mn

China 1425 mn



Other indicators(2021)

World Bank Data :



GDP

China : $17.73 trillion

India : 3.18 trillion



Unemployment:

China : 4.8%

India: 7.7%



Annual inflation

(consumer prices) :

China : 1%

India : 5.1%



Think about it !