INDIA alliance meet in Mumbai: विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की बैठक में 28 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधि भाग लेंगे, पवार ने कहा- बीएसपी नेता मायावती बीजेपी के साथ संपर्क में

INDIA alliance meet in Mumbai: विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की बैठक मुंबई में होने जा रही है। विपक्षी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रचार रणनीति पर चर्चा करेंगे। पटना और बेंगलुरु के बाद इस गठबंधन की तीसरी बैठक है।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की बैठक में 28 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बीएसपी नेता मायावती बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि भारत गठबंधन की बैठक महाराष्ट्र में होने जा रही है।

रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कमी पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ‘इंडिया’ जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, भाजपा सरकार गैस सिलेंडर मुफ्त में भी दे सकती है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना है। बेंगलुरु में हम 26 (पार्टियाँ) थे, यहाँ यह 28 (पार्टियाँ) हो गई हैं, जैसा भारत बढ़ेगा, वैसा ही चीन पीछे हटेगा।

