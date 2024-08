Independence Day: बहुत हो गया..., वर्ष 2036 का ओलंपिक हिंदुस्तान की धरती पर हो, प्रधानमंत्री मोदी ने विजेता खिलाड़ी को दी बधाई

Highlights भारत में बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की ताकत है। हिंदुस्तान की धरती पर हो। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और महिला सशक्तिकरण की सराहना की।

Independence Day: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है कि वर्ष 2036 का ओलंपिक हिंदुस्तान की धरती पर हो। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान वहां उपस्थित ओलंपिक विजेताओं का उल्लेख किया। मोदी ने कहा, ‘‘आज हमारे साथ तिरंगे झंडे के नीचे वे नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। मैं अपने देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम नए सपने, नए संकल्प और पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों की तरफ बढ़ेंगे।’’ प्रधानमंत्री ने पैरा-ओलंपिक के लिए भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया कि भारत में बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की ताकत है। मोदी ने कहा, ‘‘साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक हो, वह हिंदुस्तान की धरती पर हो। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि करीब 10 करोड़ नई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और परिवार के फैसले लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गई हैं तथा व्यापक सामाजिक बदलाव लाने में योगदान दे रही हैं। मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और महिला सशक्तिकरण की सराहना की।

