Independence Day: पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले क्यों मनाता है अपनी आजादी का दिन?
By रुस्तम राणा | Updated: August 13, 2025 19:04 IST2025-08-13T19:04:11+5:302025-08-13T19:04:11+5:30
इस वर्ष, पाकिस्तान अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उत्सव की थीम 'मरका-ए-हक' (सत्य की लड़ाई) रखी गई है। द डॉन के अनुसार, यह पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प, बलिदान और एकता को दर्शाता है।
Independence Day 2025: इस हफ़्ते भारत और पाकिस्तान दोनों अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, ऐसे में लोग अक्सर इस बात को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से एक ही तारीख़ को आज़ादी मिलने के बावजूद, ये दोनों पड़ोसी देश अपनी आज़ादी का जश्न अलग-अलग तारीख़ों पर क्यों मनाते हैं। जानकारी के अनुसार, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने बंगाल और पंजाब प्रांतों का विभाजन करके दो नए स्वतंत्र उपनिवेश - भारत और पाकिस्तान - बनाए थे।
अधिनियम में कहा गया है: "15 अगस्त, 1947 से, भारत में दो स्वतंत्र उपनिवेश स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें क्रमशः भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा।" पाकिस्तान के संस्थापक, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ऐतिहासिक रेडियो संबोधन में घोषणा की थी कि "15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु पाकिस्तान राज्य का जन्मदिन है।"
सिद्धांत क्या कहते हैं?
हालाँकि, कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किसी न किसी तरह ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के व्यस्त कार्यक्रम से जुड़ा है।
हालाँकि सत्ता हस्तांतरण की योजना जून 1948 से पहले ही बन गई थी, लेकिन माउंटबेटन ने दोनों देशों के लिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त घोषित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए, उन्होंने 14 अगस्त, 1947 को कराची जाकर पाकिस्तान की सत्ता मुहम्मद अली जिन्ना को सौंप दी।
जबकि, एक अन्य सिद्धांत के अनुसार, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को भारत से एक दिन पहले प्रस्तावित किया गया था, जिसे जिन्ना ने मंज़ूरी दे दी और तारीख आगे बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई।
कुछ सिद्धांत बताते हैं कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता की तारीख धार्मिक कारणों से जुड़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार, 14 और 15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि रमज़ान के 27वें दिन के साथ मेल खाती थी। शुभ माने जाने वाले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानक समय (IST) पाकिस्तान के मानक समय (PST) से 30 मिनट आगे है। 15 अगस्त को रात 11:00 बजे भारत एक स्वतंत्र देश बना, जबकि 14 अगस्त को रात के 11:30 बजे थे। इसलिए पाकिस्तान आज़ादी का जश्न मनाता है। इसलिए पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाता है।
पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है?
