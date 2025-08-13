Independence Day 2025: 15 अगस्त के दिन कब चलेगी दिल्ली मेट्रो? शेड्यूल को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें

Delhi Metro on Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां दिल्ली में जोरो-शोरों से चल रही है। लाल किले पर होने वाले समारोह को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़ें इंतजाम किए गए हैं। कई मार्गों और सार्वजनिक वाहनों को लेकर यातायात परामर्श जारी किए हैं। वहीं, दिल्ली मेट्रो ने भी 15 अगस्त के लिए जरूरी सूचना दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवाएँ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी और सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी।

शहर भर में सुगम आवागमन के लिए शेष दिन के लिए एक नियमित मेट्रो समय सारिणी लागू रहेगी।

डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, "शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए, दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:00 बजे अपनी सेवाएँ शुरू करेगी।"

स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाने वालों के लिए अलग सुविधा

गौरतलब है कि जिन नागरिकों के पास लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा संबोधित एक प्रामाणिक निमंत्रण पत्र है, वे डीएमआरसी की एक विशेष सेवा का लाभ उठाएँगे।

डीएमआरसी इन नागरिकों को कार्यक्रम स्थल, यानी लाल किला, लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट जैसे अपने निकटतम मेट्रो स्टेशनों से आने-जाने के लिए मेट्रो यात्रा की सुविधा के लिए विशेष क्यूआर टिकट प्रदान करेगा।

डीएमआरसी द्वारा एक्स पोस्ट में लिखा गया है, "इस यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा डीएमआरसी को प्रतिपूर्ति किया जाएगा।"

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने के लिए डीएमआरसी से लाल किले की यात्रा करने वाले नागरिक इनमें से किसी भी स्टेशन पर उतरना चुन सकते हैं। आयोजन स्थल के नज़दीकी मेट्रो स्टेशनों पर जाएँ। लाल किला डीएमआरसी की वायलेट लाइन पर स्थित है।

इससे पहले, डीएमआरसी ने यह भी घोषणा की थी कि सीआईएसएफ 9 अगस्त, शनिवार से यात्रियों की कड़ी सुरक्षा जाँच करेगी।

डीएमआरसी ने एक अलग पोस्ट में लिखा, "यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएँ और इन दिनों में आने-जाने के लिए कुछ अतिरिक्त समय निकालें। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन जाँचों के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ सहयोग करें।"

स्वतंत्रता दिवस समारोह के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट हैं। ये उपस्थित लोगों और वीआईपी लोगों, दोनों के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार होंगे।

