Independence Day 2025: 15 अगस्त के दिन लाल किले में देखना है कार्यक्रम? ऐसे होगी एंट्री, जानें बुकिंग प्रोसेस और प्राइस
By अंजली चौहान | Updated: August 13, 2025 11:32 IST2025-08-13T11:28:37+5:302025-08-13T11:32:35+5:30
Independence Day 2025: समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग विकल्पों के माध्यम से सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।
Independence Day 2025: पूरा भारत 15 अगस्त के दिन आजादी का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दिन अलग ही रौनक होती है और विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है। ऐतिहासिक इमारत लाल किले पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया जाता है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में तिरंगा फहराते है और कई अन्य हस्तियां इसमें शामिल होती है। लाल किले के समारोह में खास हस्तियों से लेकर आम जनता भी शामिल हो सकती है।
अगर आप भी इस स्वतंत्रता दिवस लाल किले के समारोह में शामिल होना चाहते हैं तो आइए हम आपके बताते हैं इसके बारे में पूरा प्रोसेस...
जो लोग समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहते हैं, वे अब ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों बुकिंग विकल्पों के माध्यम से सीटें आरक्षित कर सकते हैं।
ऑनलाइन टिकट बुकिंग
रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल - aamantran.mod.gov.in और e-invitations.mod.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आरक्षण 13 अगस्त से शुरू होंगे।
बुकिंग के लिए ये स्टेप फॉलो करें
किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
'स्वतंत्रता दिवस 2025 टिकट बुकिंग' विकल्प चुनें।
अपना नाम, मोबाइल नंबर और आवश्यक टिकटों की संख्या भरें।
आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे वैध पहचान पत्र अपलोड करें।
अपनी टिकट श्रेणी चुनें - ₹20 (सामान्य), ₹100 (मानक), या ₹500 (प्रीमियम)।
डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भुगतान करें।
ई-टिकट डाउनलोड करें, जिसमें एक क्यूआर कोड और सीट की जानकारी होगी।
प्रवेश द्वार पर दिखाने के लिए एक डिजिटल कॉपी या प्रिंटआउट अपने पास रखें।
ऑफलाइन टिकट बुकिंग
दिल्ली के चुनिंदा सरकारी कार्यालयों और विशेष काउंटरों पर 10 से 12 अगस्त तक भौतिक टिकट उपलब्ध होंगे। खरीदारों के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना आवश्यक है, और भुगतान नकद या डिजिटल रूप से किया जा सकता है। कीमतें ऑनलाइन बुकिंग के समान ही रहेंगी। चूँकि टिकट सीमित हैं, इसलिए जल्दी पहुँचने की सलाह दी जाती है।
कार्यक्रम दिवस दिशानिर्देश
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे शुरू होगा, और प्रवेश सुबह 6:30 से 7:00 बजे के बीच होगा।
मीडिया एक रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएँ सुबह 4:00 बजे शुरू होंगी और आयोजन स्थल के सबसे नज़दीकी स्टेशन लाल किला (वायलेट लाइन) और चांदनी चौक (येलो लाइन) हैं।
आगंतुकों को सुरक्षा जाँच के लिए अपना टिकट और मूल पहचान पत्र साथ लाना होगा। अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते उपस्थित लोगों से हल्के सामान के साथ यात्रा करने और सभी आधिकारिक निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।