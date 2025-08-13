Independence Day 2025: जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन से खतरा?, स्वतंत्रता दिवस पर चौकसी और सतर्कता, भारतीय सुरक्षा दल ने की तैयारी

Highlights कुछ बड़ा करने की खातिर सीमा पार से दबाव डाला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। सुरक्षाबलों और नागरिकों की नींद हराम कर रखी है।

जम्मूः स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में जो तैयारियां अंतिम चरण में हैं उनमें सबसे बड़ी तैयारी स्वतंत्रता दिवस को मनाने की नहीं है बल्कि स्वतंत्रता दिवस के दिन शांति बनाए रखने की है। और आतंकी हमलों से निपटने की खातिर जो तैयारियां की जा रही हैं उनमें ड्रोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक ओर जम्मू संभाग में पाकिस्तानी ड्रोनों का खतरा मंडरा रहा है तो वहीं दूसरी ओर आतंकियों से निपटने की खातिर कश्मीर में सुरक्षाबलों की चौकसी और सतर्कता दर्जनों ड्रोनों के सहारे आ टिकी है। अधिकारियों के मुताबिक, आतंकवादी सारे प्रदेश में उस दिन कहर बरपाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने के निर्देश उन्हें सीमा पार से मिले हैं। सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाबलों के बढ़ते दबाव के कारण आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में नाकाम हो रहे हैं।

उन्हें कुछ बड़ा करने की खातिर सीमा पार से दबाव डाला जा रहा है। खासकर हाल में कश्मीर में हुए ताजा आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसे भूला नहीं जा सकता कि सीमा पार से पाकिस्तानी सेना व आईएसआई द्वारा संचालित ड्रोनों ने जम्मू संभाग में सुरक्षाबलों और नागरिकों की नींद हराम कर रखी है।

एक बार वे जम्मू के वायुसैनिक हवाई अड्डे पर बम हमले को कामयाबी के साथ अंजाम भी दे चुके हैं और करीब 252 बार उस पार से ड्रोनों द्वारा हथियारों की डिलीवरी भी की जा चुकी है। यह आंकड़ा वह है जो बरामद हुए हैं और जो हथियार आतंकियों तक पहुंच चुके हैं वे कितने हैं फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

अब जबकि जम्मू संभाग में पाकिस्तानी ड्रोनों से निपटने की तैयारियों में शार्प शूटरों को संदिग्ध इलाकों में तैनात किया गया है तो कश्मीर के विभिन्न कस्बों में दर्जनों ड्रोनों को स्वतंत्रता दिवस पर आतंकियों तथा उनके समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। ऐसे करीब 70 ड्रोन तो सिर्फ श्रीनगर जिले में ही तैनात किए गए हैं।

