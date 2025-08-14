Independence Day 2025: सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लागू, 15 अगस्त के लिए विस्तृत परामर्श जारी, देखिए गाइडलाइन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 14, 2025 22:32 IST2025-08-14T22:31:49+5:302025-08-14T22:32:26+5:30
Independence Day 2025: यातायात परामर्श के मुताबिक, प्रतिबंधित घंटों के दौरान लाल किले के आसपास की कई सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने 15 अगस्त के लिए विस्तृत परामर्श जारी किया है, जिसमें शहर भर में व्यापक यातायात प्रतिबंधों और मार्ग परिवर्तन की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि ये उपाय सुबह चार बजे से 10 बजे तक लागू रहेंगे तथा जनता को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं, प्रभावित क्षेत्रों से बचें तथा जहां तक संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। यातायात परामर्श के मुताबिक, प्रतिबंधित घंटों के दौरान लाल किले के आसपास की कई सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी।
इनमें दिल्ली गेट से छत्ता रेल तक नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल तक लोथियन रोड, और एच.सी. सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक शामिल हैं। इसके मुताबिक, फव्वारा चौक से लाल किले तक चांदनी चौक रोड और रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग भी बंद रहेगा।
परामर्श के मुताबिक, सुभाष पार्क से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक रिंग रोड और रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक महात्मा गांधी मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। केवल अधिकृत लेबल या पास वाले वाहनों को ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। स्वतंत्रता दिवस समारोहों के मद्देनजर बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को प्रतिबंधित घंटों के दौरान कई सड़कों से बचने की सलाह दी गई है।
इनमें सी-हेक्सागन इंडिया गेट, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू-पॉइंट, ए-पॉइंट, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग तथा निजामुद्दीन खत्ता और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड शामिल हैं। प्रतिबंधित घंटों के दौरान शहर के अन्य हिस्सों के बीच यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
परामर्श के मुताबिक, 14 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से 15 अगस्त की रात 11 बजे तक निजामुद्दीन खत्ता और वजीराबाद पुल के बीच मालवाहक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। इसी अवधि के दौरान महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों की भी अनुमति नहीं होगी।