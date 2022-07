मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्रियों से मांगी मांगने के लिए कहा

नई दिल्ली: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के सभापति को पत्र लिखकर गुरुवार को उच्च सदन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने का अनुरोध किया। खड़गे ने लिखा, "मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि वे सदन की पवित्र परंपराओं के उल्लंघन के लिए माफी मांगें।"

Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge writes to the Chairman of the House, requesting him to expunge the remarks made by Union Ministers and BJP MPs Nirmala Sitharaman and Piyush Goyal vis-a-vis Sonia Gandhi in the House on 28th July. pic.twitter.com/3KbQxtPche