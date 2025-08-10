IMD Weather Update: कहीं आफत की बारिश तो कहीं बाढ़, मानसून ने मचाया कोहराम; जानें दिल्ली से लेकर बिहार में क्या है मौसम का हाल

By अंजली चौहान | Updated: August 10, 2025 08:12 IST2025-08-10T08:08:17+5:302025-08-10T08:12:30+5:30

IMD Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार (9 अगस्त, 2025) के लिए तेलंगाना के तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

IMD Weather Update 10 august 2025 monsoon has created havoc know what is the weather condition from Delhi to Bihar | IMD Weather Update: कहीं आफत की बारिश तो कहीं बाढ़, मानसून ने मचाया कोहराम; जानें दिल्ली से लेकर बिहार में क्या है मौसम का हाल

IMD Weather Update: कहीं आफत की बारिश तो कहीं बाढ़, मानसून ने मचाया कोहराम; जानें दिल्ली से लेकर बिहार में क्या है मौसम का हाल

IMD Weather Update: भारत में मानसून की बारिश से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया। लगभग पूरे दिन बारिश रहने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। 

दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब

हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

अधिकारियों ने लाउडस्पीकर पर घोषणा की, "यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। कृपया अपने बच्चों और परिवारों के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ।"

दिल्ली में 14 साल में सबसे ठंडा अगस्त का दिन दर्ज किया गया
दिल्ली में, शनिवार पिछले 14 सालों में सबसे ठंडा अगस्त का दिन रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 26.4°C दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 7.8°C कम है। 2011 के बाद के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त के लिए पिछला न्यूनतम अधिकतम तापमान 2012 में 27.9 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2020 का डेटा आईएमडी के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

पहाड़ों में भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में नदियों में आई बाढ़ जानलेवा हो गई है। चंदौली, मऊ, फर्रुखाबाद, कन्नौज और हापुड़ में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जलाशयों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।

बिहार में, गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों का बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस गया है। कई जगहों पर गंगा का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। खगड़िया ज़िले में, खरा धार जलद्वार पर गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। एनएच-31 पुल (अघोरी स्थान) पर बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से 1 मीटर 73 सेंटीमीटर ऊपर है। ज़िले की 17 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं।

Web Title: IMD Weather Update 10 august 2025 monsoon has created havoc know what is the weather condition from Delhi to Bihar

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :IMD India Meteorological DepartmentWeather Reportweathermonsoonभारतीय मौसम विज्ञान विभागमौसम रिपोर्टमौसममानसून