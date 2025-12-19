Weather Report 20 December: मौसम विभाग ने इन राज्यों में घने कोहरे के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया
By रुस्तम राणा | Updated: December 19, 2025 20:39 IST2025-12-19T20:39:02+5:302025-12-19T20:39:02+5:30
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कुछ इलाकों में कोहरा 22 दिसंबर तक रहेगा, और कुछ अलग-थलग क्षेत्रों में यह 25 दिसंबर तक भी रह सकता है।
नई दिल्ली: बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 20 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कुछ इलाकों में कोहरा 22 दिसंबर तक रहेगा, और कुछ अलग-थलग क्षेत्रों में यह 25 दिसंबर तक भी रह सकता है।
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को एक X पोस्ट में कहा, "बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 20 दिसंबर की सुबह तक कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।"
एक अलग पोस्ट में, आईएमडी ने बताया, "रात/सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है: पंजाब – 20 दिसंबर की सुबह तक, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी, उत्तरी एमपी और बिहार – 21 दिसंबर तक, पूर्वी यूपी – 22 दिसंबर तक। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी में कुछ जगहों पर – 24-25 दिसंबर को।" एजेंसी ने इन राज्यों के निवासियों को सावधानी से गाड़ी चलाने, सलाह मानने और सुरक्षित रहने की भी सलाह दी।
बारिश और बर्फबारी का अलर्ट
आईएमडी के अनुसार, अगले 5 दिनों तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर बारिश या बर्फबारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 21 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने की उम्मीद है, और 20-22 दिसंबर के दौरान पंजाब में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
दिल्ली-एनसीआर का कल का मौसम
19 दिसंबर को आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 20 दिसंबर की सुबह दिल्ली-एनसीआर में आसमान में हल्के बादल छाए रहने, कई जगहों पर घना कोहरा और कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। रात के समय हल्की धुंध या हल्का कोहरा बना रह सकता है।
दिल्ली में अधिकतम तापमान 21°C से 23°C के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 7°C से 9°C के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है।
उम्मीद है कि सतह पर चलने वाली मुख्य हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से आएगी, जिसकी स्पीड सुबह में 5 km/h तक पहुंच सकती है। दोपहर में, हवा की स्पीड उसी दिशा से बढ़कर 10 km/h होने की उम्मीद है। शाम और रात के दौरान, हवा की स्पीड कम होकर 5 km/h से भी कम होने की संभावना है, और यह दक्षिण-पूर्व दिशा से आएगी।
दिल्ली की हवा की क्वालिटी
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के लोग खराब होती हवा की क्वालिटी और घने स्मॉग का सामना कर रहे हैं, शुक्रवार, 19 दिसंबर को शाम 7 बजे इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 367 था, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है।
सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।